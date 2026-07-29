कृषि निर्यात के नए रास्ते खुले, इंदौर से अबू धाबी हरी मिर्ची और बेबी पोटेटो लेकर उड़ा एयर कार्गो

फिलहाल यह उड़ान सह्रश्वताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार संचालित हो रही है। यह उड़ान दो तरफा व्यापार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एक ओर इंदौर से ताजी सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद अबू धाबी भेजे जा रहे हैं, वहीं वापसी में विमान के बेली कार्गो के जरिए ड्राय फ्रूट्स सहित अन्य आयातित सामान इंदौर लाया जा रहा है। निर्यातकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में सब्जियों के साथ फल, मसाले और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात भी बढ़ेगा। इससे न केवल एयर कार्गो कारोबार को नई गति मिलेगी, बल्कि इंदौर मध्य भारत के उभरते एयर कार्गो हब के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा।