Indore news: न्यू ड्रेस पहनकर दूसरा बर्थडे मनाया, 24 घंटे बाद अलविदा कह गई 2 साल की सृष्टि

Indore news: एमपी के इंदौर शहर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर दो साल की बच्ची अपना दूसरा बर्थ-डे मनाकर दुनिया को अवलिदा कह गई। घटना के बाद से बेटी के पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। किसी ने नहीं सोचा था कि बर्थ डे के अगले ही दिन घर में हादसा हो जाएगा। बता दें कि सृष्टि की मौत आग से झुलसने से हुई है। बताया जा रहा है कि बच्ची किचन में मां के साथ थी। गैस पर खाना बनाते समय मां की साड़ी में आग लग गई। इस आग की चपेट में दो साल की बच्ची भी आ गई। बच्ची को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, जबकि उसकी मां का उपचार जारी है।