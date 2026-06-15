1 लाख सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, 3 साल में बनाएंगे ड्रग फ्री, एमपी के डीजीपी का बड़ा प्लान

DGP Kailash Makwana - मप्र को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस कवायद कर रही है। प्रदेश में नक्सलवाद का खात्मा कर दिया गया है। इसी तर्ज पर अब राज्य को ड्रग के अवैध कारोबार से हर हाल में मुक्त कराना है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 3 साल का लक्ष्य रखा है। टारगेट हासिल करने के लिए एमपी पुलिस सक्रिय हो उठी है। इसके लिए बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। डीजीपी कैलाश मकवाना DGP Kailash Makwana ने पुलिस अफसरों को रविवार यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधों पर नियंत्रण के लिए नई रणनीति के तहत काम करना होगा। इसके लिए प्रदेशभर में एआइ आधारित 1 लाख नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रदेश के नवगठित जिलों में इन कैमरों को प्राथमिकता से लगाया जाएगा।