एमपी में आज से कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन, मीनाक्षी नटराजन नामांकन निरस्त होने का विरोध

Congress Protest In MP :मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद पार्टी ने भाजपा और निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस सोमवार से इसके विरोध में 3 दिवसीय प्रदेशव्यापी अभियान शुरू कर रही है। सोमवार यानी आज से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सभी जिलों में निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और जिला भाजपा कार्यालयों का घेराव भी करेंगे।