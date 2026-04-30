धार में भीषण पिकअप हादसे में अबतक 16 की मौत, पीएम मोदी और सीएम मोहन ने जताया दुख

हादसा चिकलिया स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास देर रात को हुआ है। मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन पहले एक स्कॉर्पियो से टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि, वाहन में क्षमता से काफी ज्यादा मजदूर सवार थे। वाहन पलटने के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस भीषण हादसे के बाद सुबह तड़के तक करीब 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। दुखद बात ये है कि, मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, 13 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ घायलों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, इसलिए मृतक संख्या बढ़ सकती है।