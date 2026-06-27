‘मैं भी भरत तिवारी’ पोस्टर लेकर SP ऑफिस पहुंचा युवक, छतरपुर में राज्यमंत्री के भाई पर लगाए गंभीर आरोप

Bharat Tiwari poster- मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में न्याय की मांग लेकर एक युवक पोस्टर लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा। जिले के गौरिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मनुरिया गांव से एक मामला सामने आया है, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एक युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। रवि अहिरवार नाम का यह युवक अपने हाथ में बिहार के भोजपुर जिले के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर 'भरत तिवारी' का पोस्टर लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा और स्थानीय पुलिस के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। पोस्टर पर 'मैं भी भरत तिवारी, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो' लिखा था। युवक ने मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री के भाई और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए।