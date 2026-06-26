छतरपुर में बारातियों ने स्कूल में छोड़ा पटाखा बम, विस्फोट होने से दो मासूम घायल

Firecracker Blast in School- मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक स्कूल में अचानक हड़कंप मच गया। चंदला थाना क्षेत्र के सिलगांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक संदिग्ध पटाखा बम फटने से दो मासूम छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों का आरोप है कि 22 जून को विद्यालय परिसर में रुकी एक बारात के दौरान इस्तेमाल किया गया पटाखा स्कूल परिसर में ही छूट गया था, जिसे बच्चों ने खेल-खेल में उठा लिया और उसके फटने से हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि स्कूल भवन की छत पर भी दरारें आ गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और बारात में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।