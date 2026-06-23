छतरपुर में बागेश्वर धाम जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ई-रिक्शा पलटा, एक महिला की मौत

हादसे की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम के आरक्षक देव कुमार और पायलट केशव दास जोशी मौके पर पहुंचे और घायलों को समय रहते जिला अस्पताल छतरपुर पहुंचाया। लेकिन इस दुखद हादसे में एक अधेड़ महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब एक दर्जन श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के सटीक कारणों की पड़ताल की जा रही है।