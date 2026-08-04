भोपाल में फाइलों में दबा छतरपुर के आधुनिक बस स्टैंड का सपना, 1 साल से अटकी पीपीआर, 5 साल की देरी से 15 करोड़ रुपए बढ़ी प्रोजेक्ट की लागत

शहर के लोगों को एक सर्वसुविधायुक्त और आधुनिक अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) का लाभ मिलने का सपना वर्ष दर वर्ष केवल लचर प्रशासनिक प्रणाली और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। वर्ष 2021 से जिस परियोजना की कवायद शुरू की गई थी, वह पांच साल बीत जाने के बाद भी कागजी औपचारिकताओं से बाहर नहीं निकल पाई है। विडंबना यह है कि जब लंबे विवाद के बाद बस स्टैंड के निर्माण का स्थान फाइनल हुआ, तो अब फाइलें भोपाल में राज्य सरकार की सशक्त समिति (अधिकार समिति) के पास जाकर अटक गई हैं।