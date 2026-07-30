हाइवे पर जिंदगी से खिलवाड़: 6 महीने में 22.73 लाख का जुर्माना भरने के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग, बिना हेलमेट बाइकर्स और ओवरलोड बसें बनीं सबसे बड़ा खतरा

छतरपुर की सडक़ों और मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाइवे) पर वाहन चालकों की बेपरवाही और यातायात नियमों का उल्लंघन थमने का नाम नहीं ले रहा है। यातायात पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे चेकिंग अभियानों और भारी-भरकम चालानी कार्रवाई के बावजूद लोग अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालकर वाहन दौड़ा रहे हैं। चालू वर्ष के शुरुआती 6 महीनों (1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026) के आंकड़ों ने जिले की बिगड़ैल यातायात व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इन 180 दिनों में पुलिस ने नियम तोडऩे वाले 5,675 वाहन चालकों से लगभग 23 लाख (22,73,000) रुपये का सम्मन शुल्क वसूला है, लेकिन इसके बावजूद चालकों के रवैये में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है।