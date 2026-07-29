 एडवांस राशन पहुंचने के बावजूद बड़ामलहरा, लवकुशनगर और बिजावर की 34 दुकानों में महज 1 प्रतिशत खाद्यान्न बांटा, कालाबाजारी की बू आते ही एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी

बारिश के मौसम को देखते हुए सरकार ने भले ही उचित मूल्य की दुकानों पर एडवांस राशन भिजवा दिया हो, लेकिन जिले में बैठा सहकारिता माफिया गरीबों के हक के अनाज में सेंध लगाने की पूरी तैयारी में बैठा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल की समीक्षा रिपोर्ट ने जिले के खाद्य तंत्र में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। दुकानों पर शत-प्रतिशत खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद विक्रेताओं द्वारा गरीबों को राशन का वितरण ही नहीं किया गया। पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक बड़ामलहरा की 4, लवकुशनगर व गौरिहार क्षेत्र की 20 और बिजावर की 10 दुकानों में केवल 1 प्रतिशत राशन बांटे जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस बड़ी धांधली के सामने आते ही कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों ने जिम्मेदार विक्रेताओं पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई का प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सौंप दिया है।