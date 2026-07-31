4 में से 3 ट्रैफिक सिग्नल वर्षों से बंद, अब चौथा भी हुआ खराब: पन्ना नाका से बस स्टैंड तक महज 3.3 किलोमीटर में 9 जगह उलझ रहा ट्रैफिक

एक शहर की पहचान उसके अनुशासन और बेहतर व्यवस्था से होती है। छतरपुर शहर तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसकी यातायात व्यवस्था दिन-ब-दिन बदहाल होती जा रही है। स्थिति यह है कि शहर के चार प्रमुख ट्रैफिक सिग्नलों में से तीन वर्षों से खराब पड़े हैं और चौक-चौराहों पर ट्रैफिक जवानों की अनुपस्थिति से व्यवस्था हर दिन और बिगड़ रही है। पन्ना नाका से लेकर बस स्टैंड तक महज 3.3 किलोमीटर के दायरे में चौबे कॉलोनी, स्टेडियम के सामने, कॉलेज तिराहा, छत्रसाल चौक, सर्किट हाउस, किशोर सागर तिराहा, पीएनबी के सामने, चेतगिरी कॉलोनी तिराहा और जोगिंदर पेट्रोल पंप तिराहा समेत 9 स्थान ऐसे हैं, जहां प्रतिदिन जाम, वाहनों की भिड़ंत और अव्यवस्था का माहौल बना रहता है।