Chhatarpur News : ‘मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी…’ चिल्लाते हुए युवती ने थाना परिसर में उठाया बड़ा कदम

बताया गया है कि युवती शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची थी लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। पीड़िता की मां ने बताया कि रोहित पुरोहित, सतीश पुरोहित और एक अन्य ने मारपीट की थी। जिसकी शिकायत करने थाने आए थे लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उन्हें गाड़ी से रोड पर गिरा दिया, भाईयों के खिलाफ आरोपियों के कहने पर शिकायत दर्ज कर ली, लेकिन हमारी शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं। थाना परिसर में युवती के द्वारा आत्महत्या की कोशिश किए जाने की खबर लगते ही एसडीओपी अस्पताल पहुंचे और पीड़िता से बात की। युवती का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि युवती ने जहर खाने के बाद अस्पताल लाया गया था, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।