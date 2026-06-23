छतरपुर मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से शुरू होगा पहला एमबीबीएस बैच: नवनियुक्त डीन और प्रोफेसर ने संभाली कमान, एनएमसी की हरी झंडी के लिए 535 पदों पर नियुक्तियां और तैयारियां तेज

बुंदेलखंड अंचल के छतरपुर जिले के युवाओं का डॉक्टर बनने का सपना अब स्थानीय स्तर पर ही पूरा होने की राह पर है। बहुप्रतीक्षित छतरपुर मेडिकल कॉलेज में इसी शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने की तैयारियां बेहद तेज कर दी गई हैं। हाल ही में शासन द्वारा नियुक्त किए गए पहले डीन डॉ. अमरदीप सिंह राय ने कार्यभार संभालते ही कॉलेज संचालन से जुड़ी शेष औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकों और चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। इस बड़े कदम से क्षेत्र के युवाओं और चिकित्सा शिक्षा की राह देख रहे छात्रों में भारी उत्साह है।