6.30 करोड़ का बजट, मई में वर्क ऑर्डर, जून में डामर का टोटा! छतरपुर में पन्ना रोड सडक़ निर्माण के नाम पर अब पैचवर्क का खेल, पहली ही बारिश में बह जाएंगे सरकारी दावों के लाखों रुपए

जब बजट करोड़ों का हो, टेंडर हो चुका हो और वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया हो, तब भी यदि जनता को गड्ढों से भरी जानलेवा सडक़ पर सफर करना पड़े, तो इसे प्रशासनिक ढीठता नहीं तो और क्या कहेंगे? छतरपुर शहर की सबसे व्यस्ततम और लाइफलाइन मानी जाने वाली ट्रांसपोर्ट नगर से पन्ना नाका (पन्ना रोड) तक की सडक़ आज सिस्टम की इसी घोर लापरवाही का शिकार है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग के कायाकल्प के लिए 6.30 करोड़ की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है। मई के महीने में ही काम शुरू करने का वर्क ऑर्डर भी थमा दिया गया था। लेकिन जून का महीना आधा बीत जाने के बाद भी धरातल पर काम का एक पत्थर तक नहीं हिला है। अब बहाना बनाया जा रहा है कि मथुरा रिफाइनरी से डामर नहीं मिल रहा है, इसलिए मुख्य निर्माण कार्य बारिश के बाद ही शुरू हो पाएगा।