स्कूल के पहले दिन ही कई जगह लटके ताले, सांदीपनि विद्यालय में विलय हुए स्कूलों में कोई जानकारी चस्पा न होने से भटकते रहे छात्र व परिजन

संकट मोचन इलाके के बेनीगंज प्राथमिक विद्यालय में पहले दिन छात्र ही नहीं पहुंचे। स्कूल खोलकर केवल शिक्षकों द्वारा खानापूर्ति की गई। एक कमरे में संचालित इस विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, जिनकी संख्या 100 से अधिक है। ऐसे में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय निवासी ईशान मलिक का कहना है कि विद्यालय में पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। न तो स्कूल में पर्याप्त जगह है, टीन शेड के नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता है। न पानी की व्यवस्था है और न ही शिक्षक समय पर आते हैं। गरीब तबके के बच्चे ही यहां पढ़ते हैं। उनकी शिक्षा पर ग्रहण-सा लग रहा है।