जहां से तैयार होने थे नए खिलाड़ी, वहां से छीनी जा रही विरासत, प्लेयर्स का सपना बनकर रह गया फुटबॉल टूर्नामेंट, अतीत में सिमटा फुटबॉल मैच

जिस टूर्नामेंट ने जिले को पहचान दी, नाम दिया, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए जिन्होंने अपने हुनर और कठिन अभ्यास के दम पर जिले का नहीं, बल्कि राज्य का भी प्रतिनिधित्व किया। जो खेल छतरपुर के दिलों में बसता था आज वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। कोरोनाकाल के पांच साल होने के बाद भी जिले की पहचान कहा जाने वाला बनर्जी टूर्नामेंट पूरी तरह से बंद हो गया है। अभ्यास करने के लिए न तो मैदान बचा है और ना ही कोई जिम्मेदार टूर्नामेंट के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जहां पूरा देश फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी में है, वहीं छतरपुर जिले में अपनी विजयी इतिहास बनाने वाला फुटबॉल मैच अपनी पहचान खो रहा है। पुराने खिलाडि़यों का कहना है कि हम लोगों ने कठिन संघर्ष और मेहनत के दम पर फुटबॉल को आगे लाने का काम किया था। टूर्नामेंट बंद होने से उनकी लगन और संघर्ष जाया हो रहा है। प्रशासन जल्द ही टूर्नामेंट को शुरु कराए।