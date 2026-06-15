रिश्वत के लिए डेढ़ साल तक रोकी फाइल, छतरपुर में संभागीय लेखा अधिकारी 4000 रूपए घूस लेते गिरफ्तार

Accounts Officer arrested accepting bribe- मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला छतरपुर जिले से सामने आया है। यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सागर लोकायुक्त की टीम ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई (Sagar Lokayukta Action) को अंजाम दिया।