छतरपुर में पर्यावरण नियमों को फूंककर सुलग रहे अवैध ईंट भट्टे, शहर की हवा में घुला धीमा जहर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रहस्यमयी खामोशी से जनता के स्वास्थ्य पर मंडराया बड़ा संकट

मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ जहां अंकुर अभियान और व्यापक पौधारोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं छतरपुर जिले में इसकी जमीनी हकीकत बेहद खौफनाक और विरोधाभासी है। छतरपुर शहर और उसके आसपास के ग्रामीण अंचलों में नियमों और कायदों को पूरी तरह ताक पर रखकर ईंट भट्टों का अवैध काला कारोबार धड़ल्ले से फल-फूल रहा है। इन भट्टों की चिमनियों और खुले मैदानों से चौबीसों घंटे निकलने वाला जहरीला और दमघोंटू धुआं न केवल पर्यावरण के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर रहा है, बल्कि स्थानीय नागरिकों के फेफड़ों में धीमे जहर की तरह उतर रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि शहर की आबोहवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है।