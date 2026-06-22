जिले में ढाई लाख उज्ज्वला कनेक्शनधारी, 63 फीसदी नहीं करा रहे रिफिल, सामान्य वर्ग की सब्सिडी बंद कर जिन्हें दी, वे नहीं उठा रहे लाभ

आंकड़ों का विश्लेषण करें तो जिले के कुल 2,50,312 लाभार्थियों में से 1,58,322 लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं, जिसका सीधा प्रतिशत 63.25 बैठता है। कहने का आशय यह है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर पात्र लोगों द्वारा इस सुविधा का उपयोग बंद कर दिया गया है। आज के इस महंगाई के दौर में जब सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं को 900 से ऊपर की कीमत पर घरेलू गैस मिल रही है, ऐसे में अगर सामान्य वर्ग की इस मदद को बंद न किया गया होता, तो इसका सीधा आर्थिक लाभ सामान्य कनेक्शनधारियों को मिल रहा होता।ग्रामीण क्षेत्रों में रिफिलिंग का स्तर न के बराबरजिले में सबसे ज्यादा सिलेंडर न भरवाने वाले लोग ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों के हैं। उज्ज्वला योजना की होड़ में सरकार ने गरीब परिवारों को गैस चूल्हा और सिलेंडर तो मुहैया करा दिया, लेकिन जमीनी हकीकत में लोगों ने इसकी उपयोगिता को बेहद कम कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक एलपीजी पर बने भोजन को चखा तक नहीं है।ऐसे परिवार समय पर न तो रिफिलिंग कराते हैं और ना ही इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता की ओर ध्यान देते हैं, जबकि उन्हें सामान्य लोगों के हक को सीमित करके यह विशेष सुविधा दी गई थी। जिले के चंदला, बकस्वाहा और गौरिहार क्षेत्र में रिफिल कराने का प्रतिशत सबसे निचले स्तर पर है। बीते एक साल में यहां महज 22 प्रतिशत लोगों ने ही अपने सिलेंडर रिफिल कराए हैं।