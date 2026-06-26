सागर में 50 लाख का लोन छिपाकर 1.08 करोड़ में बेच दी प्रॉपर्टी, जांच में खुला राज

जानकारी के अनुसार, कटरा वार्ड सागर निवासी मोहित जैन और उनके भाई मधुर जैन ने बहेरिया गदगद निवासी पवन सिंह गुर्जर 49 वर्ष से अगस्त 2025 में दो अलग-अलग पंजीकृत बैनामों के जरिए संपत्ति खरीदी थी। पवन सिंह ने 21 अगस्त 2025 को 907 वर्गफीट का मकान 34 लाख रुपए में और अगले ही दिन 22 अगस्त 2025 को 2542 वर्गफीट खुली भूमि व मकान 74 लाख रुपए में बेचे थे। दोनों सौदों के बदले आरोपी ने कुल 1 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर कब्जा सौंप दिया था। रजिस्ट्री के समय आरोपी ने लिखित में दिया था कि संपत्ति पर कोई कर्ज या ऋण गारंटी नहीं है।