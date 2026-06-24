सागर में शादी में खाना खाकर लौटे शिक्षक और 9 साल के बेटे की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम

परिजनों ने बताया कि रात करीब 2 बजे पहले बेटे लक्ष्य की तबीयत बिगड़ी और उसे उल्टियां होने लगीं। परिवार वाले कुछ समझ पाते इससे पहले ही भोलेनाथ की भी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें भी घबराहट व उल्टियां होने लगीं। परिजन तुरंत दोनों को पहले तो स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को देवरी स्वास्थ्य केन्द्र भेज दिया गया। परिजन दोनों को देवरी लेकर पहुंचे वहां भी प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए सागर रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन दोनों को सागर लेकर पहुंचते इससे पहले ही एंबुलेंस में पिता-पुत्र की रास्ते में ही मौत हो गई।