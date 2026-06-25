पांच करोड़ की सडक़ में गुणवत्ता पर सवाल, डामरीकरण में बड़ी गिट्टी और कम डामर की शिकायत

बीना. शहर की प्रमुख सडक़ आंबेडकर तिराहा से सागर गेट और महावीर चौक तक करीब पांच करोड़ रुपए की लागत से कराए जा रहे डामरीकरण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने सामग्री की गुणवत्ता पर आपत्ति जताई है।

डामरीकरण में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। सडक़ निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री में छोटी गिट्टी के स्थान पर बड़ी गिट्टी मिलाई जा रही है, जबकि डामर की मात्रा भी कम है, जिससे सडक़ में मजबूती नहीं रहेगी। वहीं निर्माण कार्य लगातार और समान रूप से नहीं किया जा रहा है। सडक़ के अलग-अलग हिस्सों में अलग गुणवत्ता का कार्य नजर आ रहा है। कहीं, डामर और गिट्टी का मिश्रण संतोषजनक दिख रहा है, तो कहीं डामर की लेयर में बड़ी गिट्टी स्पष्ट दिखाई दे रही है। सर्वोदय चौराहे से आंबेडकर तिराहे तक एक हिस्से में डाली गई डामर लेयर में बड़ी गिट्टी नजर आने से लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों कहना है कि यदि इसी तरह बनाई गई, तो पहली ही बारिश में उखड़ जाएगी। इसलिए सडक़ निर्माण की नियमित मॉनिटरिंग कराई जाए, ताकि शहर को लंबे समय तक टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण सडक़ मिल सके। नपाध्यक्ष भी पिछले दिनों गुणवत्ता पर सवाल उठा चुकी हैं।