सागर में ‘हाथ ठेला’ लेकर बदमाश को पकड़ने पहुंची पुलिस, 4 महीने से था फरार

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कटरबाजी और अड़ीबाजी में फरार चल रहा आरोपी अंकित उर्फ मगरा अपने घर पर है। इस सूचना पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी। बदमाश अंकित उर्फ मगरा घायल हालत में घर में बिस्तर पर पड़ा था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ने के लिए हाथ ठेला लेकर पहुंची थी। पुलिस जब हाथ ठेला लेकर पहुंची तो उसने खुद को गंभीर रूप से घायल बताकर पुलिस कार्रवाई से बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने उसकी चालाकी काम नहीं आई। पुलिस के हाथ ठेला लेकर घर पहुंचने पर बदमाश अंकित बिना विरोध किए पुलिस के कहने पर हाथ ठेले पर बैठ गया और पुलिस उसे हाथ ठेले पर बैठाकर ही थाने लेकर पहुंची। बताया गया है कि फरारी के दौरान बदमाश का विवाद हुआ था, जिसमें वह घायल हुआ। नाम बदलकर आरोपी ने इलाज कराया था।