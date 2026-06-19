सागर में हादसे के बाद ड्राइवर को तसल्ली देने राहगीर ने खिलाया गुटखा, वीडियो वायरल

जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दिख रहा है कि डंपर का ड्राइवर स्टेयरिंग और सीट के बीच फंसा हुआ है और काफी घबरा रहा है। लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसी दौरान एक राहगीर उसे तसल्ली दिलाने के लिए पूछता है कि गुटखा खाओगे, ड्राइवर के हां कहने पर राहगीर कहता है कि लो गुटखा खाओ और चिंता मत करो, हम लोग हैं न, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद रात करीब 1.30 बजे के बाद देवरी थाना क्षेत्र से डायल 112 वाहन और टोल की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, तब कहीं क्रेन की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। देवरी पुलिस ने बताया कि युवक के एक पैर में चोटें आईं थीं, वह अब स्वस्थ बताया जा रहा है।