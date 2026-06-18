एमपी तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की अध्यक्ष घूस लेते पकड़ाई, सागर में लोकायुक्त की कार्रवाई

बता दें कि दो दिन पहले सिवनी जिले में भी जबलपुर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते अपर कलेक्टर के रीडर को पकड़ा था। छपारा ब्लॉक के गंगाढाना गांव में रहने वाले संतोष सिंह सिसौदिया ने जबलपुर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में फरियादी ने बताया था कि उसके खिलाफ बिना अनुमति के पेड़ काटने का एक प्रकरण दर्ज हुआ था। इस मामले में उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई चल रही थी और जब वो प्रकरण के संबंध में लखनादौन में पदस्थ अपर कलेक्टर के रीडर माधव प्रसाद तिवारी से मिला तो उसने 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। रीडर ने उससे कहा कि वो जुर्माना कार्रवाई को निरस्त कर देगा और प्रकरण को भी पूरी तरह से रफा-दफा करा देगा।