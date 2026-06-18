सागर में मकान की खुदाई के दौरान मिला चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा

जिस तरह से मकान मालिक दयाल अहिरवार ने चांदी के सिक्के मिलने के बाद बिना लालच के सभी सिक्कों को पुलिस के हवाले किया है इससे उनकी ईमानदारी के चर्चे इलाके में हो रहे हैं। हर कोई दयाल अहिरवार की तारीफ कर रहा है। थाना प्रभारी शिवम दुबे ने बताया कि मकान निर्माण की खुदाई में प्राचीन सिक्के मिलने की सूचना ग्रामीणों के द्वारा मिली थी, इसके बाद मकान मालिक को बुलाया गया तो मकान मालिक ने पूरी घटना बताते हुए खुदाई में मिले सभी 49 प्राचीन सिक्के पुलिस को सौंप दिए हैं, नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।