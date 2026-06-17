बीना में ढाबे की टीन उड़कर आई और ले ली अंजली की जान

शाम के वक्त खिमलासा क्षेत्र के ग्राम गढ़ौली जवाहर में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए करीब 25 से अधिक लोग सड़क किनारे बने एक नवनिर्मित ढाबे के नीचे खड़े हो गए। इनमें 25 साल की अंजली अहिरवार भी थी, लेकिन अंजली को क्या पता था कि वो जिस ढाबे में बारिश से बचने के लिए रुक रही है वहीं पर उसकी मौत हो जाएगी। तेज आंधी व बारिश के दौरान ढाबे के ऊपर लगा टीन शेड उखड़कर लोगों की तरफ आ गया। हादसे में एक लोहे की चादर अंजली पति अरविंद अहिरवार (25) निवासी दमोह के सिर और गले के हिस्से में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अंजली को घायल हालत में इलाज के लिए खुरई ले जाया जा रहा था लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उसने दम तोड़ दिया।