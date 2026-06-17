बीमार मां से मिलने गांव लौटा नर्स हत्याकांड का आरोपी, सागर पुलिस ने किया गिरफ्तार

सागर के शाहगढ़ सामुदायिक केन्द्र में पदस्थ नर्स दीपशिखा चढ़ार की गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी सुशील चढ़ार फरार हो गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि वो मुंबई, अहमदाबाद और पीथमपुर में ठिकाने बदल-बदलकर छिपा हुआ था और उसने पुलिस से बचने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया था। मोबाइल का इस्तेमाल न कर पाने के कारण आरोपी की लोकेशन ट्रेस करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन मां की तबीयत खराब होने की जानकारी लगने पर वो गांव लौटा और यहीं पर पुलिस ने उसे धरदबोचा।