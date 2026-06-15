नए जनपद भवन तक पहुंचने के लिए हितग्राहियों को करनी पड़ेगी मशक्कत, शहर से तीन किमी दूर हो रहा निर्माण

बीना. जनपद पंचायत का नया भवन बनाने करीब पांच करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है और इसके लिए लंबे समय से जमीन की तलाश की जा रही थी। भवन बनाने के लिए सांदीपनि स्कूल के बाजू से दो एकड़ जमीन चिंहित कर आरईएस द्वारा भवन निर्माण किया जाना है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं।

जिस जगह भवन का निर्माण होना है वह शहर से करीब तीन किमी दूर ग्राम हिरनछिपा में स्थित है और यहां तक के लिए अभी पहुंच मार्ग भी अच्छा नहीं है। साथ ही बारिश में नाला उफान पर होने से रास्ता भी बंद हो जाता है। बारिश में मौसम में यहां परेशानी होगी। इसके साथ ही भवन ऐसी जगह बन रहा है कि यदि किसी हितग्राही को वहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए पहले उसकी जानकारी लेने मशक्कत करनी होगी तब पहुंच पाएंगे। क्योंकि मुख्य मार्ग से यह अंदर है। साथ ही इसी जगह से 132 केवी टॉवर लाइन निकली हुई है, जिससे हमेशा खतरा रहेगा। तहसील से जनपद पंचायत भवन की दूरी करीब चार किमी हो जाएगी। साथ ही यह गोचर भूमि बताई जा रही है।