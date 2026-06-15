बीज के नाम पर मंडी से व्यापारी बेचने लगे सोयाबीन व उड़द, बीज बेचने का नहीं लेते लाइसेंस

बीना. कृषि उपज मंडी में अधिकारी, कर्मचारियों की लापरवाही के चलते व्यापारी उठाते हैं और मंडी को मिलने वाला टैक्स चोरी कर लेते हैं। खरीफ फसल की बोवनी के लिए किसान मंडी से बीज खरीद रहे हैं और यह बीज पक्के बिल की जगह पर्ची पर बाहर निकालते हैं। जबकि बीज बेचने के लिए कृषि विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है और प्रमाणित बीज के टैग लगे होना जरूरी रहता है। इसके बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

व्यापारी कोई भी उपज बिना लाइसेंस के बीज मंडी से नहीं बेच सकते हैं, लेकिन फिर भी बिक्री की जा रही है। बीज के लिए बेचे जाने वाले सोयाबीन, उड़द की पहले सफाई कराई जाती है और फिर बिक्री कर दी जाती है। यह अनाज बाहर निकलता है, तो पक्का बिल देना पड़ता है, जिसपर मंडी टैक्स लिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खरीफ फसल की बोवनी के लिए व्यापारी बीज बेचने लगे हैं और किसानों को पक्का बिल देने की जगह पर्ची बनाकर दी जाती है, जो गेट पर जमा कर दी जाती है। इसके बाद मनमर्जी से बिल बना दिया जाता है, जिससे व्यापारी को टैक्स कम देना पड़ता है, इसमें कुछ कर्मचारियों की भी मिलीभगत होती है, जिससे वह इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। मंडी में इन दिनों व्यापारी मनमनी कर रहे हैं, जिससे राजस्व का घाटा हो रहा है। यदि सही तरीके से व्यापारियों के यहां जांच की जाए, तो कई अनियमितताएं सामने आएंगी।