महादेव घाट से लेकर मां हरसिद्धि तक, एमपी की इस बांध परियोजना में डूब सकती है आस्था की पूरी विरासत

सागर जिले में स्थित महादेव घाट उल्दन पर बाढ़ेर और धसान नदी का संगम है, यहां चार अलग-अलग मंदिर हैं, जिसमें भगवान शंकर, मां पार्वती, हनुमानजी, भगवान गणेश जी के मंदिर शामिल हैं। यहां मकर संक्रांति पर पारंपरिक मेला लगता है और विवाह आदि होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने बंडा मार्ग पर नए स्थान पर केवल जगह चिन्हित की है, लेकिन पुराने स्थान पर अभी जस की तस स्थिति है। बहरोल ग्राम के आसपास दतया बब्बा, खेर माता, हरसिद्धि माता, राज मंदिर बहरोल, शंकर जी मंदिर थाने के पास आदि स्थान भी डूब क्षेत्र में है, जिनके विस्थापन के लिए प्रशासन ने अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया है।