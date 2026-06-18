दुकानों के सामने लगे टीन शेड दे रहे हादसों को न्यौता, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

बीना. मुख्य मार्गों पर दुकानों के सामने टीन शेड लगे हुए हैं, जो आंधी, तूफान चलने पर हादसे का कारण बनते हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि पिछले वर्षों में शेड उडऩे की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। खिमलासा के पास हुई घटना से भी अब प्रशासन को सबक लेने की जरूरत है, जिससे आगे फिर कोई हादसा न हो।

धूप, बारिश से बचने के लिए दुकानदार अपनी सुविधा के अनुसार टीन शेड लगाते हैं। यह शेड सिर्फ पाइप डालकर उनके सहारे रख दिए जाते हैं, जिससे मजबूती नहीं रहती है। तेज आंधी चलने पर उडकऱ सीधे सडक़ पर गिरते हैं। यदि इस बीच कोई राहगीर आ जाए, तो उसकी जान भी जा सकती है। कुछ वर्ष पूर्व स्टेशन रोड पर एक दुकान के सामने से शेड उडकऱ हाइटेंशन लाइन में जाकर फंसा था और वाहन चालक उसकी चपेट में आने से बचे थे। यदि शॉर्ट सर्किट के बाद तार टूटकर सडक़ पर गिर जाता, तो वाहन चालकों को करंट लग सकता था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के समय टीन शेड हटवा भी दिए जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ही व्यापारी फिर से शेड लगाकर अस्थायी अतिक्रमण कर लेते हैं। कुछ दुकानदारों ने हादसे न हो इसलिए टीन शेड की जगह कपड़ा या रेगजीन लगाई है।