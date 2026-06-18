सागर में बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर ससुर को लूटा

थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि 14 जून को ग्राम हड़कारी निवासी चतुर्भुज रैकवार ने पुलिस थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत में बताया कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और बहू अपने प्रेमी माखन पवार के साथ रहती है। 6 मार्च को बहू सुनीता रैकवार प्रेमी माखन पवार के साथ घर पर आई थी। दोनों ने उनसे मोबाइल फोन, आधार कार्ड और 20 हजार रुपए मांगे। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो माखन पवार ने चाकू दिखाकर धमकाया और उनका कीपैड मोबाइल, आधार कार्ड व नकदी छीन लिया।