बारह साल से अटका मंडी शिफ्टिंग का मामला, अब बिहरना वेयरहाउस के सामने जमीन की जा रही चिंहित

बीना. शहर के आसपास शासकीय जमीन न होने से विकास का दायरा बढ़ नहीं पा रहा है और इससे कई परेशानियां भी हो रही हैं। मंडी शिफ्टिंग, अस्पताल भवन निर्माण, पीएम आवास सहित कई निर्माण रुके हुए हैं। करीब बारह साल बाद अब फिर से मंडी शिफ्टिंग की तैयारी की जा रही है।

मंडी शिफ्टिंग के लिए अधिकारी शासकीय जमीन की तलाश कर रहे थे और अब पर्याप्त जगह बिहरना स्थित स्टेट वेयरहाउस के सामने मिली है। यहां करीब बीस एकड़ जमीन शासकीय है, जहां मंडी आसानी से शिफ्ट की जा सकती है। यह जमीन बीना-भागनढ़ रोड से लगी हुई है, जिससे आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान, व्यापारियों के वाहन आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि यहां मंडी शिफ्ट होती है, तो किसानों की परेशानियां तो कम होगी हीं, साथ ही शहर विकास का दायरा भी बढ़ेगा। क्योंकि शासकीय जमीन के अभाव में शहर में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। मंडी के बिहरना पहुंचने से अन्य विकास कार्य भी यहां हो सकेंगे।