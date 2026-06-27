बकरा काटने वाले छुरे से आरिफ ने ठेकेदार पर किया हमला, पेट पर किए जानलेवा वार, इंदौर से वीडियो वायरल

Indore Knife Attack- मध्य प्रदेश की सड़कों पर चाकूबाजी मामले थम नहीं रहे है। बीते दिन उज्जैन में युवक ने सरेआम एक युवती को पर चाकू से इतने हमले किए कि वह लहूलुहान हो गई। अब ऐसा ही मामला इंदौर के खजराना क्षेत्र से सामने आया है। खजराना इलाके में मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने जैसी मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने ठेकेदार पर सरेआम बकरा काटने वाले छुरे से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी मच गई। घटना का सीसीटीवी में कैद हो गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई।