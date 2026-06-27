चंदला के सिलगांव स्कूल में विस्फोट, दो मासूम झुलसे, बारात में छोड़े गए थे बम-पटाखे

जानकारी के अनुसार, 24 जून को स्कूल पहुंचे 8 वर्षीय कालका दीन पिता कल्लू राजपूत और उसका साथी राहुल पिता इंद्र बहादुर राजपूत परिसर में खेल रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक लावारिस बम जैसी वस्तु पर पड़ी। दोनों बच्चे उसे उठाकर स्कूल की दूसरी जर्जर इमारत की ओर ले गए। छेड़छाड़ करते ही उसमें जोरदार विस्फोट हो गया, जिससे दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।