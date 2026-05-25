अब यूनियन कार्बाइड कैंपस बनेगा मिनी फॉरेस्ट, 67 एकड़ में लगेंगे डेढ़ लाख पेड़, शहर को मिलेगी नई सांसें

दरअसल, परिसर से जहरीला कचरा उठने के बाद पत्रिका ने विशेषज्ञों के विमर्श से इसे स्मारक के रूप में विकसित करने की मुहिम छेड़ी थी। पत्रिका के साथ शहर के हर कोने से आवाज बुलंद हुई। साइंटिस्ट, शिक्षाविद् से लेकर समाजसेवियों और गैस पीडि़तों ने आंदोलन का रूप दे दिया। जनआवाज का सम्मान करते हुए सीएम डॉ मोहन यादव ने यूनियन कार्बाइड परिसर का दौरा किया। गैस कांड की बरसी पर इसे नया रूप देने की घोषणा हुई।