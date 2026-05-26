एमपी में 28 मई की सरकारी छुट्टी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

त्योहार के मौके पर एक और अच्छी खबर सामने आई है। वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्तियों से बच्चों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। बोर्ड ने तालीम को बढ़ावा देने के साथ हरियाली में भी मदद करने की बात कही है। इसके लिए स्कूल खोले जाएंगे और 5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। आय से स्कॉलरशिप बांटने के लिए बोर्ड ने रविन्द्र भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। इसके पहले चण में प्रदेश के 849 बच्चों बोर्ड ने स्कॉलरशिप बांटी है। ये मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बच्चों को सौंपी। सीएम ने कहा- प्रदेश में वक्फ स्पत्तियों की देखरेख सबसे बेहतर है। भारत सरकार से बोर्ड को स्कॉच अवार्ड मिला है।