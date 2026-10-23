इंदौर में वायरल फीवर का कहर, रोज अस्पताल पहुंच रहे 35 मरीज, बुखार से पहले शरीर देता है ये 6 लक्षण

मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। ओपीडी में बुखार के साथ हाथ-पैरों में दर्द की शिकायत लेकर आने वाले मरीज बढ़े हैं। तेज बुखार, जोड़ों में तेज दर्द या लक्षण लगातार बढ़ने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इलाज के बाद भी लगातार तीन दिन तक बुखार बना रहे तो जांच की जरूरत हो सकती है। सांस लेने में परेशानी होने पर भी इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खानपान का विशेष ध्यान रखें। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की विशेष देखभाल जरूरी है। डॉ. अशोक ठाकुर, मेडिसिन विभाग, एमवायएच