“बड़े नेताओं से न मुलाकात की और न समय मांगा”, नरोत्तम मिश्रा के दिल्ली दौरे से बढ़ी हलचलें

Narottam Mishra : दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित होने के 3 दिन बाद प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता अचानक दिल्ली पहुंच गए। उनकी इस यात्रा से सियासी हलचलें बढ़ गईं। एमपी के सीएम मोहन यादव भी दिल्ली में ही थे। इधर नरोत्तम मिश्रा ने अपने दिल्ली दौरे को निजी बताया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि न तो मैंने बड़े नेताओं से मुलाकात की है और न ही उनसे समय मांगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं। अपने सियासी भविष्य पर चर्चा की।