Bhopal Food Safety Action: खाने से पहले सावधान ! चूहों, कॉकरोच के बीच बन रही 30 की तंदूरी, 600 रुपए वाली सब्जी

Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में नामचीन 3-स्टार, 5-स्टार होटलों के चकाचौंध से भरे डाइनिंग हॉल आपको जो महंगी थाली परोसी जाती है वह कितनी सेहतमंद है खाद्य टीम की जांच रिपोर्ट इसे जाहिर कर रही है। जिस होटल में एक तंदूरी रोटी के लिए 30 रुपए और सब्जी के लिए 600 रुपए तक लिए जाते हैं वहां ये खाना कॉकरोच, फंगल, चूहों की उछलकूद के बीच बनता है, जो कर्मचारी इसे बना रहे हैं उनके स्वास्थ्य का कोई सर्टिफिकेट नहीं। इतनी बड़ी होटल में खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण प्रमाणन वाले कर्मचारी ही नहीं मिलते। ऐसे में इन परिस्थितियों में बनी महंगी थाली लोगों के लिए कितनी सेहतमंद है आप खुद तय कर लीजिए।