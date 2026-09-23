बीजेपी में नई नियुक्ति को लेकर दिल्ली के कड़क तेवर, सीएम मोहन यादव से मिले हेमंत खंडेलवाल

MP BJP : बीजेपी में डिजिटल टीम को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व बेहद सख्त है। पार्टी आलाकमान के स्पष्ट निर्देश हैं कि उनके काम में युवाओं की सोच नजर आनी चाहिए। ऐसे में मध्यप्रदेश भाजपा के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। राज्य में मीडिया प्रभारी की नियुक्ति की जानी है। इसको लेकर संगठन और सत्ता का मंथन चल रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। आधिकारिक तौर पर इसे सेवा संकल्प अभियान से संबंधित बताया गया लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों शीर्ष नेताओं ने प्रदेश में मीडिया प्रभारी की नियुक्ति के संबंध में गहन विचार विमर्श किया है।