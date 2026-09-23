14 दिसंबर से शुरु होगा तानसेन समारोह-2026 , MP के 7 शहरों में सजेगी शास्त्रीय संगीत की सभाएं

पहले दिन शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय के कलाकार प्रशस्ति गायन प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद देवास के भुवनेश कोमकली का गायन और वाराणसी की कमला शंकर का गिटार वादन होगा। दूसरे दिन मुंबई के ऋषिकेश मजूमदार बांसुरी वादन करेंगे, जबकि नई दिल्ली की मीता पण्डित गायन प्रस्तुत करेंगी। कृष्णराव शंकर पंडित ग्वालियर घराने की समृद्ध परंपरा के महत्वपूर्ण संगीतज्ञ रहे हैं। उनकी स्मृति में होने वाला यह आयोजन नई पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत की विरासत से जोड़ने की एक कड़ी भी है।