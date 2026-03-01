एमपी में नहीं चला विधायक का ‘पावर’, गाड़ी का कटा 10 हजार रुपये का चालान

डबरा में न्यायाधीश देवांश अग्रवाल, सृष्टि शाह, राजेश्वरी जर्मन और आयुषी अग्रवाल ने एसडीओपी डबरा सौरभ कुमार और तीन थानों की पुलिस बल के साथ दो जगह वाहन चैकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान पिछोर तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान वहां से गुजर रही डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे की गाड़ी को भी रोका गया। गाड़ी में खुद विधायक बैठे हुए थे और गाड़ी पर हूटर लगा हुआ था। जब मजिस्ट्रेट ने विधायक सुरेश राजे से गाड़ी पर हूटर लगाने को लेकर सवाल-जबाव किए तो विधायक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए जिसके कारण मौके पर ही विधायक की गाड़ी से हूटर उतरवाया गया और हूटर लगाने के कारण 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक विधायक सुरेश राजे सड़क पर ही खड़े रहे।