12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डबरा

आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा ‘2 महीने’ का वेतन, निर्देश जारी

MP News: हड़ताल का कारण आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलना, सुरक्षा किट की कमी, ठेकेदार द्वारा शोषण करना था....

less than 1 minute read
Google source verification

डबरा

image

Astha Awasthi

Jan 12, 2026

Outsourced employees

Outsourced employees प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: पिछले तीन दिनों से स्थाई व आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की चल रही हड़ताल समाप्त हो चुकी है। सेवढ़ा नगर परिषद में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की छह प्रमुख मांगों पर प्रशासन और नगर परिषद ने सहमति जताते हुए उनके निराकरण का आश्वासन दिया।

इसके बाद बीते दिन अपरान्ह 3 बजे सफाई में कर्मियों की हड़ताल समाप्त कर सफाई व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया। आंदोलन खत्म कराने के लिए बातचीत करने प्रभारी तहसीलदार राजेंद्र जाटव, एसडीओपी अजय चानना तथा नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद नागिल धरना स्थल पर पहुंचे थे।

समय पर नहीं मिल रही थी सैलरी

हड़ताल का कारण आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलना, सुरक्षा किट की कमी, ठेकेदार द्वारा शोषण, पूर्व वर्षों का बकाया वेतन, न्यूनतम वेतनमान का पालन न होना और आर्थिक परेशानियां थीं। इन सभी बिंदुओं को लेकर अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद, मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पवन हरिया द्वारा नगर परिषद को पत्र दिया गया था।

ये दिया आश्वासन

नगर परिषद सेवढ़ा द्वारा बताया गया कि नवंबर व दिसंबर 2025 के वेतन भुगतान में हुई देरी को गंभीरता से लिया गया है। ठेकेदार से स्पष्टीकरण प्राप्त कर दो दिन में नवंबर माह का वेतन और शीघ्र दिसंबर माह का वेतन भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सफाई कर्मचारियों को गनबूट, दस्ताने, मास्क जैसी सुरक्षा किट उपलब्ध कराने और सुरक्षा मानकों के पालन हेतु निरीक्षण कराने का आश्वासन दिया गया।

वहीं न्यूनतम वेतन से कम भुगतान, ईपीएफ बकाया और वर्ष 2017 से लंबित वेतन व 4000 रुपए वेतन अंतर के मामले में अभिलेखों की जांच कर नियमानुसार भुगतान व दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई। अधिकारियों ने मजदूरी अधिनियम के तहत भविष्य में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वेतन दिलाने की बात स्वीकारी।

ये भी पढ़ें

Google सर्च करके एमपी के गांव पहुंचा नीदरलैंड कपल, साथ ले गए ‘कंडे’
इंदौर
Netherlands

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Jan 2026 04:51 pm

Published on:

12 Jan 2026 04:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dabra / आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा ‘2 महीने’ का वेतन, निर्देश जारी

बड़ी खबरें

View All

डबरा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जनसुनवाई में हाथापाई… महिला सरपंच को पंचायत सचिव ने जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

panchayat secretary female deputy sarpanch slapped video viral mp news
डबरा

पुलिसकर्मी के आगे वरिष्ठ भाजपा नेता ने जोड़े हाथ, ये है कारण

traders dispute bjp leader folds hands before policeman mp news
डबरा

MP के रेलवे स्टेशन में चाकूबाजी, ताबड़तोड़ हमले से एक की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल

dabra railway station knife attack youth killed mp news
डबरा

किसानों को आया गुस्सा, व्यापारियों को जूते-चप्पल से मारा, वीडियो वायरल

bhitarwar mandi fight video viral farmers beat traders paddy prices mp news
डबरा

एमपी में दो युवकों को अर्धनग्न कर बेल्ट से पीटा, देखें VIDEO

dabra news
डबरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.