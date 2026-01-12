आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा ‘2 महीने’ का वेतन, निर्देश जारी

Outsourced employees प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
MP News: पिछले तीन दिनों से स्थाई व आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों की चल रही हड़ताल समाप्त हो चुकी है। सेवढ़ा नगर परिषद में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की छह प्रमुख मांगों पर प्रशासन और नगर परिषद ने सहमति जताते हुए उनके निराकरण का आश्वासन दिया।
इसके बाद बीते दिन अपरान्ह 3 बजे सफाई में कर्मियों की हड़ताल समाप्त कर सफाई व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया। आंदोलन खत्म कराने के लिए बातचीत करने प्रभारी तहसीलदार राजेंद्र जाटव, एसडीओपी अजय चानना तथा नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद नागिल धरना स्थल पर पहुंचे थे।
हड़ताल का कारण आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलना, सुरक्षा किट की कमी, ठेकेदार द्वारा शोषण, पूर्व वर्षों का बकाया वेतन, न्यूनतम वेतनमान का पालन न होना और आर्थिक परेशानियां थीं। इन सभी बिंदुओं को लेकर अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद, मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पवन हरिया द्वारा नगर परिषद को पत्र दिया गया था।
नगर परिषद सेवढ़ा द्वारा बताया गया कि नवंबर व दिसंबर 2025 के वेतन भुगतान में हुई देरी को गंभीरता से लिया गया है। ठेकेदार से स्पष्टीकरण प्राप्त कर दो दिन में नवंबर माह का वेतन और शीघ्र दिसंबर माह का वेतन भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सफाई कर्मचारियों को गनबूट, दस्ताने, मास्क जैसी सुरक्षा किट उपलब्ध कराने और सुरक्षा मानकों के पालन हेतु निरीक्षण कराने का आश्वासन दिया गया।
वहीं न्यूनतम वेतन से कम भुगतान, ईपीएफ बकाया और वर्ष 2017 से लंबित वेतन व 4000 रुपए वेतन अंतर के मामले में अभिलेखों की जांच कर नियमानुसार भुगतान व दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई। अधिकारियों ने मजदूरी अधिनियम के तहत भविष्य में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में वेतन दिलाने की बात स्वीकारी।
