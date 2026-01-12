आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा ‘2 महीने’ का वेतन, निर्देश जारी

नगर परिषद सेवढ़ा द्वारा बताया गया कि नवंबर व दिसंबर 2025 के वेतन भुगतान में हुई देरी को गंभीरता से लिया गया है। ठेकेदार से स्पष्टीकरण प्राप्त कर दो दिन में नवंबर माह का वेतन और शीघ्र दिसंबर माह का वेतन भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सफाई कर्मचारियों को गनबूट, दस्ताने, मास्क जैसी सुरक्षा किट उपलब्ध कराने और सुरक्षा मानकों के पालन हेतु निरीक्षण कराने का आश्वासन दिया गया।