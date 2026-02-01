15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डबरा

नवग्रह शक्तिपीठ के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे सीएम, बोले- ‘अद्भुत धाम है…’

MP News: मध्य प्रदेश के डबरा में आयोजित नवग्रह शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सीएम डॉ मोहन यादव शामिल हुए।

less than 1 minute read
Google source verification

डबरा

image

Himanshu Singh

Feb 15, 2026

dabra news

MP News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में नवग्रह शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पहुंचे। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

सौभाग्य का विषय- डॉ मोहन यादव

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि डबरा में निर्मित यह नवग्रह शक्तिपीठ एक अद्भुत धाम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश सरकार की ओर से सभी का अभिनंदन करते हुए महाशिवरात्रि पर्व की उपस्थितजन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर डबरा के शक्तिपीठ में उपस्थित होना सौभागय का विषय है। डॉ. नरोत्तम मिश्र द्वारा इस नवग्रह शक्तिपीठ का निर्माण कर अद्भुत और प्रेरणादायी संकल्प को साकार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुमार विश्वास का अभिदनंदन करते हुए कहा कि उन पर मां सरस्वती की कृपा सदैव बरसती है। वे समाज को प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं।

धैर्य और आदर्श का प्रतीक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान श्रीराम द्वारा वनवास प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि इतना समृद्ध राज्य छोडकऱ संसाधनों के अभाव में भी दो राजकुमारों द्वारा रामराज्य का स्वप्न देखना साहस, धैर्य और आदर्श का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान राम द्वारा स्वयंवर के समय विराट रूप के दर्शन करवाए जिसके साक्षी दुनिया के अनेक शासक भी थे। निश्चित ही यह प्रसंग युवा शक्ति के समाजहित में उपयोग की दृष्टि से भी अध्ययन और शोध का विषय है।

पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने नवग्रह शक्तिपीठ के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव और अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि डबरा में इस प्रकल्प के पूर्ण होने और संतों के समागम का अवसर सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डबरावासियों की भावना का सम्मान करते हुए सहभागिता की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 06:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dabra / नवग्रह शक्तिपीठ के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे सीएम, बोले- ‘अद्भुत धाम है…’

बड़ी खबरें

View All

डबरा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनते-सुनते महिला को आया कार्डियक अरेस्ट, थम गईं सांसें

dabra news
डबरा

आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा ‘2 महीने’ का वेतन, निर्देश जारी

Outsourced employees
डबरा

जनसुनवाई में हाथापाई… महिला सरपंच को पंचायत सचिव ने जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

panchayat secretary female deputy sarpanch slapped video viral mp news
डबरा

पुलिसकर्मी के आगे वरिष्ठ भाजपा नेता ने जोड़े हाथ, ये है कारण

traders dispute bjp leader folds hands before policeman mp news
डबरा

MP के रेलवे स्टेशन में चाकूबाजी, ताबड़तोड़ हमले से एक की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल

dabra railway station knife attack youth killed mp news
डबरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.