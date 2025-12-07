पुलिसकर्मी के आगे वरिष्ठ भाजपा नेता ने जोड़े हाथ, ये है कारण

भितरवार कृषि उपज मंडी से अधिकृत फर्म जयराज ट्रेडर्स के संचालक मिथलेश साहू एवं साहू ट्रेडर्स के संचालक विनोद साहू के मंडी प्रांगण में पास में धान खरीदी के ढेर लगे हुए हैं। जहां साहू ट्रेडर्स के संचालक विनोद साहू का धान का एक कट्टा रखा हुआ था जो जयराज ट्रेडर्स के संचालक मिथलेश साहू के यहां कार्यरत पल्लेदार द्वारा भूल बस उठा लिया गया। इसी बात पर दोनों व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। सीसीटीवी कैमरे में जयराज ट्रेडर्स के पल्लेदार द्वारा धान का कट्टा उठा कर ले जाते हुए देखा गया उसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और थाने तक जा पहुंचा। हालांकि पुलिस ने मामले को मंडी में ही आपस में निपटने को लेकर दोनों पक्षों को नसीहत दी। (mp news)