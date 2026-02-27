डबरा में गेट बंद कर बीजेपी की नपाध्यक्ष को रोका, मच गया हंगामा

Dabra- मध्यप्रदेश के डबरा में नगर पालिका परिषद की बैठक में खासा हंगामा हुआ। यहां बीजेपी की महिला नेता और नपाध्यक्ष लक्ष्मी देवी के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। विपक्षी पार्षदों ने मामले में उनसे जवाब मांगे पर वे बैठक से ही उठकर जाने लगीं। नपा अध्यक्ष लक्ष्मी देवी को सदन से उठकर जाता देख विपक्षी पार्षदों ने गेट बंद कर उनका रास्ता रोक लिया। इस दौरान धक्का मुक्की हुई। हालांकि नपाध्यक्ष लक्ष्मी देवी बाहर किसी तरह बाहर निकल गईं। प्रशासन को हंगामे का अंदेशा था जिसके कारण परिसर में खासा पुलिस बल तैनात किया गया था। उनकी मदद से नपाध्यक्ष सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहीं।