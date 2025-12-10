10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डबरा

जनसुनवाई में हाथापाई… महिला सरपंच को पंचायत सचिव ने जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

MP News: जनसुनवाई अचानक मैदान-ए-जंग बन गई, जब सचिव ने महिला उपसरपंच को थप्पड़ मार दिया। इस हाथापाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

डबरा

image

Akash Dewani

Dec 10, 2025

panchayat secretary female deputy sarpanch slapped video viral mp news

panchayat secretary slapped female deputy sarpanch (फोटो- Patrika.com)

Female deputy sarpanch slapped video viral:भितरवार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत किठौदा में पंचायत भवन में मंगलवार की दोपहर तकरीबन 12 बजे जन सुनवाई चल रही थी। ग्राम पंचायत सचिव वीरेन्द्र राजौरिया बैठा हुआ था। इसी दौरान ग्राम पंचायत उप सरपंच सपना जाटव जो कि पति पंचम जाटव के साथ पहुंची। पंचायत सचिव से कई हितग्राहियों के शौचालय एवं खाद्यान्न पर्ची जारी नहीं होने के संबंध में शिकायत की। (MP News)

सीएम हेल्पलाइन शिकायत को लेकर हुई हाथापाई

पंचायत सचिव उप सरपंच महिला से बोला कि पहले जो मेरे खिलाफ सीएम हेल्पलाइन समेत जहां भी शिकायत की है वह वापिस लो। इस बात पर विवाद हो गया और सचिव वीरेन्द्र ने महिला उप सरपंच पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद महिला उप सरपंच और उसके पति ने सचिव की मारपीट कर दी। सचिव और महिला उप सरपंच के बीच हाथापाई हुई। जिसका वीडियो वायरल हुआ।

सचिव की बाइक की डिग्गी से निकला कट्टा

मारपीट के दौरान सचिव पंचायत भवन से बाहर आ गया और उपसरपंच के पति पंचम सिंह को धमकी देते हुए बोला कि तेरे को अभी देखता हूं तेरा तो एक ही राउंड में काम तमाम कर देता हूँ। उसने तत्काल पंचायत सचिव को पकड़ लिया और जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल की डिग्गी को खोल तो उसमें वो जिंदा राउंड के साथ एक 315 बोर का देसी कट्टा दिखा।इसपर उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस डायल 112 को दी। सूचना लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस एफआरवी 112 ने पंचायत सचिव वीरेंद्र राजोदिया की मोटरसाइकिल से दो जिंदा राउंड के साथ देसी कट्टा बरामद करते हुए पंचायत सचिव को मौके से पुलिस हिरासत में लिया है।

जनसुनाई के दौरान हुआ था हंगामा

मंगलवार का दिन होने के ग्राम साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई का कार्यक्रम चल रहा था। भितरवार नगर के वार्ड क्रमांक 3 का निवासी पंचायत किठौदा का सचिव वीरेंद्र राजोदिया ग्राम के पंचायत भवन में पहुंचा था। तभी ग्राम की उप सरपंच सपना जाटव अपने पति पंचम जाटव के साथ वहां पहुंची और उसने पंचायत सचिव से ग्राम के कुछ हितग्राहियों के शौचालय एवं खाद्यान्न पात्रता पर्ची के आवेदन दिए तो पंचायत सचिव ने कहा कि तुम्हारे द्वारा मेरे खिलाफ जो कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और जनपद सहित सीएम हेल्पलाइन पर जो शिकायत दर्ज कराई गई है।

उन्हें पहले वापस लो। इस बात पर महिला उप सरपंच ने कहा कि पहले लोगों की समस्याओ का समाधान करो तभी शिकायत वापस ली जाएगी इसी से आक्रोशित होकर पंचायत सचिव ने उपसरपंच के साथ मारपीट कर दी। महिला उप सरपंच का आरोप है कि सचिव ने उसे थप्पड़ मारा। इसके बाद सचिव के साथ भी मारपीट की गई। (MP News)

शिकायत के बाद भी सचिव ने करवाया काम- उप सरपंच

कई हितग्राहियों के शौचायल की किस्त व खाद्यान्न पर्ची की शिकायत लेकर सचिव को बोला गया, आवेवन किया गया। लेकिन सचिव ने पुरानी शिकायतें वापिस लेने का दबाव बनाते हुए विवाद किया और थप्पड़ मारा। उसकी डिक्की में कट्टा मिला है। - सपना जाटव, उप सरपंच

सचिव हुआ गिरफ्तार

आरोपी सचिव को मौके से पकड़ लिया है। उसके पास से वो जिंदा राउंड और एक 315 कट्टा बरामद किया है। न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।- सुधीर सिंह कुशवाहा, चाना प्रभारी भितरवार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 02:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dabra / जनसुनवाई में हाथापाई… महिला सरपंच को पंचायत सचिव ने जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

डबरा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिसकर्मी के आगे वरिष्ठ भाजपा नेता ने जोड़े हाथ, ये है कारण

traders dispute bjp leader folds hands before policeman mp news
डबरा

MP के रेलवे स्टेशन में चाकूबाजी, ताबड़तोड़ हमले से एक की मौत, सुरक्षा पर उठे सवाल

dabra railway station knife attack youth killed mp news
डबरा

किसानों को आया गुस्सा, व्यापारियों को जूते-चप्पल से मारा, वीडियो वायरल

bhitarwar mandi fight video viral farmers beat traders paddy prices mp news
डबरा

एमपी में दो युवकों को अर्धनग्न कर बेल्ट से पीटा, देखें VIDEO

dabra news
डबरा

मिल गई मंजूरी…. 49 करोड़ में बनेगा नया रेलवे ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी मुक्ति

dabra railway overbridge construction traffic jam relief mp news
डबरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.