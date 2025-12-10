जनसुनवाई में हाथापाई… महिला सरपंच को पंचायत सचिव ने जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

panchayat secretary slapped female deputy sarpanch (फोटो- Patrika.com)
Female deputy sarpanch slapped video viral:भितरवार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत किठौदा में पंचायत भवन में मंगलवार की दोपहर तकरीबन 12 बजे जन सुनवाई चल रही थी। ग्राम पंचायत सचिव वीरेन्द्र राजौरिया बैठा हुआ था। इसी दौरान ग्राम पंचायत उप सरपंच सपना जाटव जो कि पति पंचम जाटव के साथ पहुंची। पंचायत सचिव से कई हितग्राहियों के शौचालय एवं खाद्यान्न पर्ची जारी नहीं होने के संबंध में शिकायत की। (MP News)
पंचायत सचिव उप सरपंच महिला से बोला कि पहले जो मेरे खिलाफ सीएम हेल्पलाइन समेत जहां भी शिकायत की है वह वापिस लो। इस बात पर विवाद हो गया और सचिव वीरेन्द्र ने महिला उप सरपंच पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद महिला उप सरपंच और उसके पति ने सचिव की मारपीट कर दी। सचिव और महिला उप सरपंच के बीच हाथापाई हुई। जिसका वीडियो वायरल हुआ।
मारपीट के दौरान सचिव पंचायत भवन से बाहर आ गया और उपसरपंच के पति पंचम सिंह को धमकी देते हुए बोला कि तेरे को अभी देखता हूं तेरा तो एक ही राउंड में काम तमाम कर देता हूँ। उसने तत्काल पंचायत सचिव को पकड़ लिया और जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल की डिग्गी को खोल तो उसमें वो जिंदा राउंड के साथ एक 315 बोर का देसी कट्टा दिखा।इसपर उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस डायल 112 को दी। सूचना लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस एफआरवी 112 ने पंचायत सचिव वीरेंद्र राजोदिया की मोटरसाइकिल से दो जिंदा राउंड के साथ देसी कट्टा बरामद करते हुए पंचायत सचिव को मौके से पुलिस हिरासत में लिया है।
मंगलवार का दिन होने के ग्राम साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई का कार्यक्रम चल रहा था। भितरवार नगर के वार्ड क्रमांक 3 का निवासी पंचायत किठौदा का सचिव वीरेंद्र राजोदिया ग्राम के पंचायत भवन में पहुंचा था। तभी ग्राम की उप सरपंच सपना जाटव अपने पति पंचम जाटव के साथ वहां पहुंची और उसने पंचायत सचिव से ग्राम के कुछ हितग्राहियों के शौचालय एवं खाद्यान्न पात्रता पर्ची के आवेदन दिए तो पंचायत सचिव ने कहा कि तुम्हारे द्वारा मेरे खिलाफ जो कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और जनपद सहित सीएम हेल्पलाइन पर जो शिकायत दर्ज कराई गई है।
उन्हें पहले वापस लो। इस बात पर महिला उप सरपंच ने कहा कि पहले लोगों की समस्याओ का समाधान करो तभी शिकायत वापस ली जाएगी इसी से आक्रोशित होकर पंचायत सचिव ने उपसरपंच के साथ मारपीट कर दी। महिला उप सरपंच का आरोप है कि सचिव ने उसे थप्पड़ मारा। इसके बाद सचिव के साथ भी मारपीट की गई। (MP News)
कई हितग्राहियों के शौचायल की किस्त व खाद्यान्न पर्ची की शिकायत लेकर सचिव को बोला गया, आवेवन किया गया। लेकिन सचिव ने पुरानी शिकायतें वापिस लेने का दबाव बनाते हुए विवाद किया और थप्पड़ मारा। उसकी डिक्की में कट्टा मिला है। - सपना जाटव, उप सरपंच
आरोपी सचिव को मौके से पकड़ लिया है। उसके पास से वो जिंदा राउंड और एक 315 कट्टा बरामद किया है। न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।- सुधीर सिंह कुशवाहा, चाना प्रभारी भितरवार
