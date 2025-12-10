जनसुनवाई में हाथापाई… महिला सरपंच को पंचायत सचिव ने जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल

मारपीट के दौरान सचिव पंचायत भवन से बाहर आ गया और उपसरपंच के पति पंचम सिंह को धमकी देते हुए बोला कि तेरे को अभी देखता हूं तेरा तो एक ही राउंड में काम तमाम कर देता हूँ। उसने तत्काल पंचायत सचिव को पकड़ लिया और जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल की डिग्गी को खोल तो उसमें वो जिंदा राउंड के साथ एक 315 बोर का देसी कट्टा दिखा।इसपर उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस डायल 112 को दी। सूचना लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस एफआरवी 112 ने पंचायत सचिव वीरेंद्र राजोदिया की मोटरसाइकिल से दो जिंदा राउंड के साथ देसी कट्टा बरामद करते हुए पंचायत सचिव को मौके से पुलिस हिरासत में लिया है।